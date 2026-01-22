PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Autoaufbrecher in Haft - Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen (21.02., 07:15 Uhr) einen 34-Jährigen am Bremer Platz festgenommen, der für Pkw-Aufbrüche im Bahnhofsumfeld verantwortlich ist.

Ein Zeuge hatte den Mann zuvor gegen 4 Uhr beobachtet, wie er versuchte, einen Pkw auf der Zumsandestraße aufzubrechen. Noch in Tatortnähe konnten Polizisten den 34-Jährigen kontrollieren. Kurze Zeit später konnten die Beamten dem Tatverdächtigen einen weiteren Autoaufbruch nachweisen. Sie nahmen ihn samt Tatbeute am Bremer Platz fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit einem Richter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen den polizeibekannten 34-Jährigen.

