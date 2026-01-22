Polizei Münster

POL-MS: COPpuccino, Gespräche und Demokratie: Polizei Münster sucht den Dialog auf dem Lambertikirchplatz

Münster (ots)

Mitten in der Innenstadt ist die Polizei Münster am Dienstag (21.01., 9 bis 12 Uhr) mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Auf dem Lambertikirchplatz boten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der Aktion "COPpuccino - Meet the police" kostenlose Heißgetränke an - verbunden mit offenen Gesprächen auf Augenhöhe.

Zahlreiche Menschen nutzen die Gelegenheit, bei Kaffee oder Tee mit den Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen. Die Themen waren dabei so vielfältig wie die Besucherinnen und Besucher selbst: von persönlichen Anliegen über Fragen zur polizeilichen Arbeit bis hin zu gesellschaftlichen Themen. Ziel war es, Hemmschwellen abzubauen, Vertrauen zu stärken und den direkten Austausch zwischen Polizei und Stadtgesellschaft zu fördern.

Parallel zum "COPpuccino" waren Polizeikräfte auf dem Wochenmarkt unterwegs und suchten auf eine niedrigschwellige Weise Kontakt zu den Menschen. Mit im Gepäck: kleine Zettel mit demokratischen Botschaften, die an Passantinnen und Passanten verteilt wurden - verbunden mit der Einladung zum "COPpuccino". Viele nahmen das Angebot an und nutzten die Gelegenheit für den offenen Austausch.

Die Resonanz fiel durchweg positiv aus. Die Menschen vor Ort waren sich einig: Die Formate bauen Vorurteile ab und schaffen Vertrauen. Insgesamt wurden im Laufe des Vormittags 77 Heißgetränke ausgegeben - mit ebenso vielen Begegnungen und Gesprächen.

Die Aktion zeigt eindrucksvoll, wie niederschwellige Angebote den Dialog zwischen Polizei und Bürgerschaft stärken können und wie Demokratie im Alltag sichtbar und erlebbar wird.

