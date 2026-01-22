PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: COPpuccino, Gespräche und Demokratie: Polizei Münster sucht den Dialog auf dem Lambertikirchplatz

Münster (ots)

Mitten in der Innenstadt ist die Polizei Münster am Dienstag (21.01., 9 bis 12 Uhr) mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Auf dem Lambertikirchplatz boten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der Aktion "COPpuccino - Meet the police" kostenlose Heißgetränke an - verbunden mit offenen Gesprächen auf Augenhöhe.

Zahlreiche Menschen nutzen die Gelegenheit, bei Kaffee oder Tee mit den Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen. Die Themen waren dabei so vielfältig wie die Besucherinnen und Besucher selbst: von persönlichen Anliegen über Fragen zur polizeilichen Arbeit bis hin zu gesellschaftlichen Themen. Ziel war es, Hemmschwellen abzubauen, Vertrauen zu stärken und den direkten Austausch zwischen Polizei und Stadtgesellschaft zu fördern.

Parallel zum "COPpuccino" waren Polizeikräfte auf dem Wochenmarkt unterwegs und suchten auf eine niedrigschwellige Weise Kontakt zu den Menschen. Mit im Gepäck: kleine Zettel mit demokratischen Botschaften, die an Passantinnen und Passanten verteilt wurden - verbunden mit der Einladung zum "COPpuccino". Viele nahmen das Angebot an und nutzten die Gelegenheit für den offenen Austausch.

Die Resonanz fiel durchweg positiv aus. Die Menschen vor Ort waren sich einig: Die Formate bauen Vorurteile ab und schaffen Vertrauen. Insgesamt wurden im Laufe des Vormittags 77 Heißgetränke ausgegeben - mit ebenso vielen Begegnungen und Gesprächen.

Die Aktion zeigt eindrucksvoll, wie niederschwellige Angebote den Dialog zwischen Polizei und Bürgerschaft stärken können und wie Demokratie im Alltag sichtbar und erlebbar wird.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:07

    POL-MS: Autoaufbrecher in Haft - Polizei nimmt 34-Jährigen fest

    Münster (ots) - Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen (21.02., 07:15 Uhr) einen 34-Jährigen am Bremer Platz festgenommen, der für Pkw-Aufbrüche im Bahnhofsumfeld verantwortlich ist. Ein Zeuge hatte den Mann zuvor gegen 4 Uhr beobachtet, wie er versuchte, einen Pkw auf der Zumsandestraße aufzubrechen. Noch in Tatortnähe konnten Polizisten den 34-Jährigen kontrollieren. Kurze Zeit später konnten die Beamten dem ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:06

    POL-MS: Festnahme nach Ladendiebstahl - 31-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

    Münster (ots) - Polizisten haben am Dienstagabend (20.01., 19:17 Uhr) einen 31-Jährigen festgenommen, nachdem dieser in der Windhorststraße einen Ladendiebstahl begangen hatte und bereits mit Haftbefehl gesucht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge steckte der 31-Jährige im Obergeschoss eines Bekleidungsgeschäftes eine hochwertige Jacke in seinen Rucksack. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren