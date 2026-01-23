Polizei Münster

POL-MS: 85-Jährige betrogen - Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Münster (ots)

Mit der Masche "Falscher Handwerker" entwendeten mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Betrüger einer 85-jährigen Münsteranerin am Mittwochmittag (21.01., 13:30 Uhr) in der Kolmarstraße unter anderem Bargeld und Schmuck.

Nach Angaben der Seniorin klingelte ein ihr unbekannter Mann an ihrer Haustür und gab an, dass er bei Bauarbeiten ein Rohr getroffen habe und deshalb nun dringend die Wasserversorgung in ihrer Wohnung prüfen müsse. Er ging hektisch in die Wohnung der Münsteranerin und drehte alle Wasserhähne auf. Dabei verwickelte er sie in ein Gespräch. Durch die offenstehende Haustür gelang mutmaßlich ein zweiter Tatverdächtiger, der zuvor auf der Straße gewartet hatte, unbemerkt in die Wohnung.

Nachdem die Seniorin wieder alleine war, bemerkte sie das Fehlen von Bargeld und Schmuck.

Die 85-Jährige beschrieb den ersten Tatverdächtigen als circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklen kurzen Haaren. Er soll keinen Bart, aber eine blaue Jacke mit dunklen Ärmeln getragen haben. Außerdem sprach er mit Akzent.

Den zweiten Tatverdächtigen beschrieb sie als circa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug zur Tatzeit eine schlammfarbene Jacke.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Dies gilt auch für vermeintliche Polizeibeamte oder andere Amtspersonen, Wasserwerker oder andere Handwerker, genauso wie für plötzlich an der Haustür auftauchendes angebliches medizinisches Fachpersonal. Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln bei der zuständigen Behörde, Institution oder Firma über die Richtigkeit des Besuchs und wählen Sie im Verdachtsfall die Notfallnummer 110.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

