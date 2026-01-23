PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag (21.01., 15:00 Uhr) und Donnerstagnachmittag (22.01., 13:45 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Erikaplatz in Mauritz eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Haus, indem sie ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Schmuck.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

