LPI-J: Berauscht unterwegs
Weimar (ots)
Am Samstagmorgen meldeten Zeugen der PI Weimar einen Pkw Renault, welcher in starken Schlangenlinien von Weimar über die BAB4 bis nach Blankenhain fuhr. Dort bog der Pkw in eine Grundstückseinfahrt ein. Die hinzugezogenen Beamten konnten an der Halteranschrift die 23-jährige Fahrzeugführerin antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Da Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt und die entsprechende Anzeige gefertigt.
