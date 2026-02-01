LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots) - Am Samstagabend gegen 20:35 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine männliche Person an der Bushaltestelle am Goetheplatz eine Glasflasche zerbrach und damit auf mehrere unbekannte Personen zulief. Dabei führte er Schlagbewegungen in ihre Richtung aus. Die Personen wurden nicht getroffen und rannten vor dem Täter weg. Der Täter verletzte sich dabei auch selbst und wurde in ein Klinikum gebracht. Die bislang ...

