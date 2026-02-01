Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt betrügerische Anrufe

Schlöben (ots)

Bereits seit einigen Jahren warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen und doch haben die Gauner immer wieder Erfolg. So wurde am Freitag ein älteres Ehepaar aus Schlöben kontaktiert und dreist betrogen. Der eloquente Anrufer gab sich als hilfsbereiter Mitarbeiter einer Bank aus und teilte mit, dass diverse unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Herrschaften rückgängig gemacht werden müssten. Im anschließenden Telefonat, was sich über ca. 90 Minuten hinzog, wurden die Opfer zu mehreren Datenübermittlungen gebracht, sodass die Täter Kontrolle über das Konto erlangten. Folgend überwiesen sie sich einen mittleren fünfstelligen Betrag, was die Geschädigten erst einen Tag später bemerkten. Seitens der Polizei wird hiermit nochmals vor derartigen oder ähnlichen Anrufen gewarnt. Seriöse Bankmitarbeiter erfragen am Telefon niemals persönlichen Daten. Ebenso werden weder Polizei noch Staatsanwaltschaft Geldforderungen am Telefon stellen, die als Kaution oder andere Auslöse gezahlt werden sollen. Und auch dubiose Gewinne, die vor der Auszahlung zunächst eine Bearbeitungsgebühr erfordern, sind zumeist betrügerisch und zeitigen ausschließlich bei den Ganoven Gewinn.

