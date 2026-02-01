PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein unterwegs

Großeutersdorf (ots)

Ein 45-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 22 Uhr in der Ortslage Großeutersdorf einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer war im Pkw seiner Freundin unterwegs, die auf dem Beifahrersitz saß. Schnell wurde klar, dass dem Fahrzeugführer bereits vor über 20 Jahren sein Führerschein entzogen wurde und er keinen Neuerwerb anstrengte. Die Beifahrerin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, setzte also die Fahrt fort, muss sich aber nun ebenfalls strafrechtlich verantworten. Die Beiden erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 09:29

    LPI-J: Hausfassaden beschädigt

    Kahla (ots) - In den Abendstunden des 30.01.2026 haben bislang noch Unbekannte die Hausfassade eines Wohnhauses in Kahla beschädigt. Die Täter präparierten mehrere Schneebälle mit blauer Acrylfarbe und warfen diese gegen das Haus "Am Langen Bürgel". Hierdurch zeichneten sich deutliche Farbanhaftungen ab, die professionell gereinigt werden müssen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:28

    LPI-J: Wiederholt betrügerische Anrufe

    Schlöben (ots) - Bereits seit einigen Jahren warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen und doch haben die Gauner immer wieder Erfolg. So wurde am Freitag ein älteres Ehepaar aus Schlöben kontaktiert und dreist betrogen. Der eloquente Anrufer gab sich als hilfsbereiter Mitarbeiter einer Bank aus und teilte mit, dass diverse unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Herrschaften rückgängig gemacht werden müssten. Im ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:14

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Weimar (ots) - Am Samstagmorgen meldeten Zeugen der PI Weimar einen Pkw Renault, welcher in starken Schlangenlinien von Weimar über die BAB4 bis nach Blankenhain fuhr. Dort bog der Pkw in eine Grundstückseinfahrt ein. Die hinzugezogenen Beamten konnten an der Halteranschrift die 23-jährige Fahrzeugführerin antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Da Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren