Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein unterwegs

Großeutersdorf (ots)

Ein 45-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 22 Uhr in der Ortslage Großeutersdorf einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer war im Pkw seiner Freundin unterwegs, die auf dem Beifahrersitz saß. Schnell wurde klar, dass dem Fahrzeugführer bereits vor über 20 Jahren sein Führerschein entzogen wurde und er keinen Neuerwerb anstrengte. Die Beifahrerin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, setzte also die Fahrt fort, muss sich aber nun ebenfalls strafrechtlich verantworten. Die Beiden erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

