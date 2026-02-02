LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Mit dem Pkw unterwegs und 0,5 Promillegrenze verfehlt
Sonntagabend kontrollierten Beamte der PI Saale-Holzland in Stadtroda den 68jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Hierbei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein anschließender, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 0,88 Promille bestätigte dies. Die Fahrt endete vor Ort und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.
