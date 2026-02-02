Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert

Weimar (ots)

Schaden in fünfstelliger Höhe wurde am Sonntagvormittag durch einen 21-jährigen VW-Fahrer verursacht. Dieser war auf der L2309 in der Ortslage Keßlar in Richtung Blankenhain unterwegs, als er beim Durchfahren einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und hier mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen eine Hauswand geschleudert, an der er abschließend zum Stehen kam. Der junge Mann aus Blankenhain sowie sein gleichaltriger Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zudem ergab sich im Verlauf der Unfallaufnahme der Verdacht, dass der VW-Lenker nicht fahrtauglich war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dessen nicht genug verlief auch ein mit ihm durchgeführter Drogentest positiv. Über die genauen Konzentrationen in seinem Körper wird nun ein Gutachten der entnommenen Blutprobe Aufschluss geben müssen. Sein Führerschein ist er jedenfalls vorerst los - dieser wurde noch vor Ort von den Polizeibeamten sichergestellt.

