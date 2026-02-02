PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Unfallzeugen gesucht

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagfrüh wurde in der Elsterstraße in Crosen ein abgeparkter Pkw Opel Grandland beschädigt. Als Verursacherfahrzeug kommt ein dunkler VW Transporter in Frage, welcher den Pkw vermutlich im Vorbeifahren streifte und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zu dem möglichen Verursacherfahrzeug und Fahrzeugführer/-in machen können. Hinweise werden telefonisch unter 0361574356210 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 07:23

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - ohne Führerschein unterwegs Auch nachts benötigt man einen Führerschein Montagfrüh wurde in Hermsdorf der 62jährige Fahrer eine Pkw Daimler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorlegen. Schnell wurde bekannt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Die Fahrt endete vor Ort und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:03

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - Mit dem Pkw unterwegs und 0,5 Promillegrenze verfehlt Sonntagabend kontrollierten Beamte der PI Saale-Holzland in Stadtroda den 68jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Hierbei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein anschließender, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 0,88 Promille bestätigte dies. Die Fahrt endete vor Ort und ein Bußgeldverfahren ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:31

    LPI-J: Ohne Führerschein unterwegs

    Großeutersdorf (ots) - Ein 45-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 22 Uhr in der Ortslage Großeutersdorf einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer war im Pkw seiner Freundin unterwegs, die auf dem Beifahrersitz saß. Schnell wurde klar, dass dem Fahrzeugführer bereits vor über 20 Jahren sein Führerschein entzogen wurde und er keinen Neuerwerb anstrengte. Die Beifahrerin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, setzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren