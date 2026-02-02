LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Unfallzeugen gesucht
In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagfrüh wurde in der Elsterstraße in Crosen ein abgeparkter Pkw Opel Grandland beschädigt. Als Verursacherfahrzeug kommt ein dunkler VW Transporter in Frage, welcher den Pkw vermutlich im Vorbeifahren streifte und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zu dem möglichen Verursacherfahrzeug und Fahrzeugführer/-in machen können. Hinweise werden telefonisch unter 0361574356210 entgegengenommen.
