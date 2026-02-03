PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Dienstag zur Mittagszeit kam es auf der L1060 zu einem Verkehrsunfall. Während ein 60-jähriger VW-Fahrer von Blankenhain in Richtung Magdala unterwegs war, fuhr ein 88-jähriger Mann aus Richtung Keßlar zur L1060. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann aus Milda den VW. Auch eine von diesem eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den bevorstehenden Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zwar wurden hierdurch beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass diese durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten, verletzt wurde aber glücklicherweise keiner der am Unfall beteiligten Personen. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000,- EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem besagten Streckenabschnitt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 12:30

    LPI-J: Einbrüche in Weimar West

    Weimar (ots) - Mehrmals schlugen in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in Weimar West zu. Zum einen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses und brachen sodann in dortige Büroräume ein. Und weiterhin wurden in einem anderen Gebäude die Räumlichkeiten einer Arztpraxis gewaltsam geöffnet und in der Folge durchsucht. In Summe entstanden dadurch mehrere tausend Euro Sachschaden. Entwendet wurden u.a. etwa 1.500,- EUR Bargeld. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:16

    LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.300 Euro abwenden konnte. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 40-jährigen Mann vollstreckt. Auch er konnte die Strafe bezahlen und so einer zwei tägigen Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:15

    LPI-J: Einbrecher ohne Beute

    Weimar (ots) - In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich eine männliche Person in Magdala widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück eines 52-Jährigen. Der Mann schaute sich auf dem Grundstück und in einem darauf befindlichen Schuppen um, fand aber offensichtlich nichts von Interesse und verließ das Objekt wieder. Ungünstig für den Einbrecher - er wurde bei seinem Handeln von einer Kamera auf dem Grundstück aufgezeichnet und konnte in der Folge identifiziert werden. ...

    mehr
