Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Weimar West

Weimar (ots)

Mehrmals schlugen in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in Weimar West zu. Zum einen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses und brachen sodann in dortige Büroräume ein. Und weiterhin wurden in einem anderen Gebäude die Räumlichkeiten einer Arztpraxis gewaltsam geöffnet und in der Folge durchsucht. In Summe entstanden dadurch mehrere tausend Euro Sachschaden. Entwendet wurden u.a. etwa 1.500,- EUR Bargeld. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen oder mehrere tatverdächtige Personen. Anwohner aus Weimar West, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. Tel. 03643 882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell