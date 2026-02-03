Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Zeugen gesucht

Von Montag zu Dienstag wurde die Hausfassade einer Begegnungsstätte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kahla mit Eiern beworfen. Auch wenn sich der dabei entstandene Sachschaden in Grenzen hält, stellt dies eine Straftat dar. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche die Tathandlung selbst oder auch verdächtige Personen und Fahrzeuge am Tatort oder im Stadtzentrum von Kahla beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel. 0361574356210 entgegen.

