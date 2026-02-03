PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Zeugen gesucht

Von Montag zu Dienstag wurde die Hausfassade einer Begegnungsstätte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kahla mit Eiern beworfen. Auch wenn sich der dabei entstandene Sachschaden in Grenzen hält, stellt dies eine Straftat dar. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche die Tathandlung selbst oder auch verdächtige Personen und Fahrzeuge am Tatort oder im Stadtzentrum von Kahla beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel. 0361574356210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 16:20

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - Pkw auf Parkplatz beschädigt und vom Unfallort entfernt Dienstagvormittag um 09:30 Uhr parkte ein 68jähriger Skodafahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz "Amtsplatz" in Stadtroda ab. Als er um 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigung an diesem fest, welche durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurden. Der Unfallverursacher hatte jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Wer ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:10

    LPI-J: Presemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - unberechtigt Grundstück in Tautenhain betreten Dienstag gegen 11:00 Uhr klingelte es mehrfach bei einer 69jährigen Hauseigentümerin in Tautenhain an der Haustür. Diese öffnete nicht, bemerkte jedoch wenig später zwei ungebetene Gäste an ihrer Terrassentür. Auf Ansprache verließen die beiden männlichen Personen, welche dunkel gekleidet waren fluchtartig das Grundstück. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:30

    LPI-J: Geschlagen und Handy entwendet

    Weimar (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pizzaauslieferer und einer Gruppierung bestehend aus drei Männern kam es am gestrigen Dienstagabend in der Weimarer Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde einem 38-jährigen beim Pizza ausliefern in der Paul-Schneider-Straße das Handy aus dem Wagen entwendet. Der Mann verfolgte die drei Täter und konnte sie am Sophienstiftsplatz stellen, wo er sie zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren