Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat in der Innenstadt gesprengt

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Jenaer Innenstadt gesprengt. Die Explosion im Schillergäßchen war so stark, dass ein danebenstehendes Geländer ebenfalls stark beschädigt wurde. Aus dem Automaten wurde neben Zigarettenschachteln auch Münzgeld entwendet. Hinweise zu den möglichen Tätern gibt es aktuell nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Sollten sie in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, melden sie sich unter Angabe des Aktenzeichens: 0028949/2026 bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer: 03641/ 81-0 oder per E-Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

