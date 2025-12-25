PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Einbruch gesucht

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Montag, 22. Dezember 2025, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Dezember 2025, 12:54 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Leipziger Straße in Neuenhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks, vermutlich indem sie einen Holzzaun überkletterten. Anschließend schlugen sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Glastür ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren des Wohnhauses wurden mehrere Räume sowie Schränke durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

