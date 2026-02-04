LPI-J: Kollision nach Wendemanöver
Jena (ots)
Ein 69-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Auto die Drackendorfer Straße entlang. Auf Höhe der Tieckstraße führte ein anderer Fahrzeugführer ein Wendemanöver durch, weswegen der Mann abstoppte. Eine 28-Jährige bemerkte den Bremsvorgang zu spät und kollidierte mit dem vor ihr befindlichen Fahrzeug. Es kam zu Schäden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell