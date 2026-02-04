LPI-J: Kollision nach verpasster Einfahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 81-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf von einer männlichen Person. Diese gab an, dass die Frau über 400 Euro Schulden bei einem Zahlungsdienstleister habe und man nun das Geld abbuchen wollte. Doch die 81-Jährige besaß nicht einmal ein Konto bei dem Anbieter und damit auch keinerlei Schulden. Sie verweigerte jeglichen Zahlungen, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. ...

