LPI-J: Kollision nach verpasster Einfahrt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dienstagnachmittag fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto hinter einem 27-Jährigen FIAT Fahrer. Die Fahrzeuge fuhren entlang der Mittelstraße in Zöllnitz. Der junge Mann verpasste eine Einfahrt und bremste sein Fahrzeug ab. Nun setzte er ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten Rückwärts und kollidierte mit der hinter ihm befindlichen Auto. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell