Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsversuch scheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 81-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf von einer männlichen Person. Diese gab an, dass die Frau über 400 Euro Schulden bei einem Zahlungsdienstleister habe und man nun das Geld abbuchen wollte. Doch die 81-Jährige besaß nicht einmal ein Konto bei dem Anbieter und damit auch keinerlei Schulden. Sie verweigerte jeglichen Zahlungen, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

