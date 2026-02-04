LPI-J: Mehrere Graffiti gesprüht
Weimar (ots)
Eine 47-Jährige meldete am Dienstagabend drei Personen, welche im Bereich der Buttelstedter Straße mehrere Graffiti sprühen würden. Sofort eingesetzte Polizeibeamte, prüften den Tatort und die umliegenden Straßen nach den möglichen Tätern. Dabei kontrollierten die Beamten auch mehrere Personengruppen. Ein Zusammenhang zu den gesprühten Graffiti konnte nicht hergestellt werden. Die Polizisten haben dann ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es wurden mehrere Graffitischriftzüge mit roter und schwarzer Farbe gesprüht. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.
