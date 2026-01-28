Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger brachten Senior um sein Erspartes; Handtaschendieb in Einkaufsmarkt unterwegs; Nach Verdacht des Raubes: Schnelle Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Betrüger brachten Senior um sein Erspartes - Offenbach

(cb) Betrüger, welche sich am Dienstag einem Offenbacher Senioren gegenüber als Polizeibeamte ausgaben, brachten den Herrn um sein Erspartes in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Am Nachmittag klingelte das Telefon des 85-jährigen Rentners, die Betrüger machten ihm glaubhaft, dass am anderen Ende der Leitung die Polizei wäre und sein Geld bei ihm nicht mehr sicher sei und sie dies abholen müssten. Um ihr Ziel zu erreichen, redeten die Betrüger mehrere Stunden am Telefon auf den Offenbacher ein. Schließlich übergab dieser gegen 19.30 Uhr sein Erspartes an einen etwa 40 Jahre alten Mann, welcher eine große blaue Tasche mit sich führte. Nachdem dieser das Geld an sich genommen hatte, stieg er in einen blauen Toyota Corolla und flüchtete über die Ziegelstraße. Laut dem Offenbacher habe der Abholer des Geldes sowie der Mann am Telefon ausschließlich Russisch gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise. Um auf Betrugsanrufe wie diese nicht hereinzufallen, raten die Beamten erneut:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Die Täter versuchen gezielt, bei den Opfern eine Stresssituation durch erfundene Geschichten zu erzeugen. Meist erfolgt die Kontaktaufnahme zunächst telefonisch; die Betrüger geben etwa vor, dass ein Bekannter oder Verwandter einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun eine Kaution zur Freilassung des Bekannten zahlen müsse oder das Vermögen des Angerufenen nicht sicher sei, weil - wie in diesem Fall vorgegaukelt - Kriminelle es darauf abgesehen hätten. Nehmen Sie sich daher Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Legen Sie einfach auf und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

2. Handtaschendieb in Einkaufsmarkt unterwegs - Offenbach

(me) Zwei ältere Damen wurden am Dienstag offenbar zum Ziel eines Handtaschendiebs, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Die beiden Frauen waren unabhängig voneinander zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr als Kundinnen in einem Einkaufsmarkt in der Von-Brentano-Straße (10er-Hausnummern) unterwegs, als der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann auf diese aufmerksam wurde. In beiden Fällen versuchte der etwa 1,80 Meter große und dunkel gekleidete Dieb, unbemerkt die Umhängetaschen zu öffnen, um hiernach den Geldbeutel aus dieser zu stibitzen. Während er am Reißverschluss einer 63-Jährigen noch scheiterte, gelang es dem Gauner jedoch, die Geldbörse einer anderen Käuferin zu stehlen. Mit seiner Beute im Wert von etwa 800 Euro verschwand der Sonnenbrillenträger anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Unbekannte waren in Kleingartenanlage zugange: Flucht ohne Beute - Heusenstamm

(fg) Unbekannte überstiegen am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, den Zaun einer Kleingartenanlage in der Straße "Im Biebergrund", betraten offenbar unverschlossene Gartenhütten und legten unter anderem eine Bohrmaschine, Getränke sowie einen Pokal zur Mitnahme auf dem dortigen Hauptweg ab. Aufgrund der eintreffenden Polizei flohen die Unbekannten in Richtung Bahnhof; dies war anhand der im Schnee hinterlassenen Fußspuren erkennbar. In unmittelbarer Nähe trafen die Ordnungshüter einen jungen Mann in einem zur Fahndung ausgeschriebenen Renault Kangoo (wir berichteten am 27. Januar unter Meldung Nummer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6205006) an und kontrollierten diesen. Ob der 18-Jährige zuvor in den Schrebergärten zugange war und was er in dem offenbar entwendeten Wagen suchte, ist nun Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Laut eines Zeugenhinweises sollen sich bis zu vier junge Männer auf dem Gelände herumgetrieben haben. Der Renault, an dem ebenfalls zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichenschilder angebracht waren, wurde sichergestellt. Der 18-Jährige musste zunächst mit zur Station. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Mehrere tausend Euro Bargeld bei Kontrolle aufgefunden - Dietzenbach

(cb) Bei einer routinemäßigen Polizeikontrolle fanden die Schutzleute am Mittwoch bei einem 20-Jährigen mehrere tausend Euro Bargeld auf. Der junge Mann wurde gegen 2.15 Uhr in einem Parkhaus im Wertheimer Weg angetroffen und kontrolliert. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Ordnungshüter neben drei Plomben mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln auch mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung auf. Da der Kontrollierte keine schlüssige Erklärung über die Herkunft des Geldes geben konnte, wurde dieses sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln zu.

5. Unfallzeugen gesucht! Schwarzer BMW touchiert - Dietzenbach

(cb) Seit vergangener Woche weist ein schwarzer BMW Beschädigungen in Form vom Dellen und Kratzern an der hinteren Stoßstange auf, nachdem dieser in der Rodgaustraße (20er-Hausnummern) von einem unbekannten Unfallverursacher touchiert wurde. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen schwarzen Wagen mit F-Kennzeichen am Mittwoch (21. Januar), gegen 16 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz ab. Am nächsten Tag musste er dann feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher den BMW beschädigt hatte und geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch an die Beamten der Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0).

6. Schwarzer Lieferwagen angedotzt: Zeugen gesucht - Rodgau

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, ereignete und bei der ein schwarzer Lieferwagen angedotzt wurde, suchen die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm Zeugen der Tat. Ein Mercedes mit GT-Kennzeichen war am Fahrbahnrand der Hans-Sachs-Straße (einstellige Hausnummer) abgestellt, als der Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den schwarzen Wagen an der Frontstoßstange beschädigte und hierbei einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hervorrief. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Nach Verdacht des Raubes: Schnelle Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen - Langen

(me) Er soll am Dienstagnachmittag einen anderen Mann zunächst körperlich angegangen und ihm hiernach Bargeld abgenommen haben. Aus diesem Grund ermittelt die Kriminalpolizei nun gegen einen 38-jährigen Tatverdächtigen, der kurz nach der Tat zügig durch herbeigeeilte Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden konnte. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 14.30 Uhr im Bereich der Bahnstraße (80er-Hausnummern) zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Herren, bei welcher der Beschuldigte sein Gegenüber offenbar mit Schlägen und Tritten verletzte. Hiernach habe sich der Mann das Bargeld seines Kontrahenten genommen und sei vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte der aus dem Landkreis Offenbach stammende Mann angetroffen und festgenommen werden. Er musste die Ordnungshüter mit auf die Station begleiten und hat sich nun wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung zu verantworten. Zeugen der Tat melden sich bitte über die Hotline der Kripo (069 8098-1234) bei den Ermittlern aus Offenbach.

8. Polizei sucht weißen Wagen und dazugehörigen Lenker - Langen

(me) Die Polizei aus Langen sucht einen bislang unbekannten Lenker, der am Montagmittag einen Unfall verursachte und hiernach einfach davonfuhr. Gegen 13.05 Uhr soll der Fahrer die Zinkeysenstraße befahren und hierbei einen dort parkenden braunen Hyundai gestreift haben. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Wagen mit OF-Kennzeichen ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Nach der Kollision fuhr der Lenker mit seinem Gefährt, bei dem es sich um einen weißen Kleinbus handeln dürfte, in unbekannte Richtung davon, ohne den Unfall der Polizei gemeldet zu haben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

9. Wurde die Verkehrsinsel übersehen? - Hainburg

(cb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Kombi überfuhr am Montag, gegen 12 Uhr, eine Verkehrsinsel samt Leitbake im Triebweg, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, war die Insel durch Schnee bedeckt, weshalb sie möglicherweise übersehen und dann überfahren wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher anschließend. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt entgegen (06182 8930-0).

10. Wer schlug die Fahrzeugtür gegen den grauen BMW? - Seligenstadt

(cb) Wer schlug die Fahrzeugtür gegen den grauen BMW? Das fragen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt und suchen Zeugen der Unfallflucht. Ein grauer BMW mit AB-Kennzeichen parkte zwischen Samstag, 14 Uhr und Dienstag, 13.45 Uhr, in der Kirchstraße (einstellige Hausnummern), als ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit seiner Fahrzeugtür gegen die Fahrertür des grauen Wagens schlug. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 28.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell