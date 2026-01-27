Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme: Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet; Mit geklautem Opel in Graben gerutscht; Wohnmobil beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Renault Kangoo gestohlen: Zeugen gesucht - Offenbach

(me) Auf einen silbernen Kastenwagen hatte es ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen abgesehen. Gegen 0.45 Uhr konnte der Ganove den Renault mit MKK-Kennzeichen öffnen und hiernach mit diesem vom Abstellort in der Christian-Pleß-Straße (10er-Hausnummern) davonfahren. Wie es dem etwa 1,80 Meter großen Mann gelang, den Kangoo zu starten, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Dieb hatte kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine weiße Hose. Hinweisgeber wenden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler aus Offenbach.

2. Fahndung endete mit Festnahme: 20-Jähriger unter dem Einfluss von Rauschmitteln und ohne Führerschein unterwegs - Dietzenbach / Neu-Isenburg

(fg) In den frühen Morgenstunden kam es beginnend am Ortsausgang von Dietzenbach (Offenbacher Straße) und in der weiteren Abfolge über die Bundesstraße 459 verlaufend zu einer Verfolgungsfahrt, die in Neu-Isenburg mit der Festnahme eines 20 Jahre alten Tatverdächtigen endete. Er war offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs; entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gegen 2.20 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte einen VW Golf im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der eingesetzten Streifenbesatzung und flüchtete in dem weißen Kleinwagen. Innerorts war der VW mit 60 und auf der Bundesstraße 459 in Richtung Gravenbruch mit bis zu 170 Stundenkilometern unterwegs. Aufgrund der herrschenden Schneelage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse verringerte die Polizeistreife aus Gründen der Verkehrssicherheit ihre Geschwindigkeit. Im Bereich der Kempinski-Kreuzung geriet der VW Golf sodann außer Sicht.

Unmittelbar darauf wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge dessen fanden Ordnungshüter kurze Zeit später im Gravenbruchring in Neu-Isenburg den VW verschlossen und ohne Insassen vor. Anhand der im Schnee deutlich erkennbaren Fußabdrücke konnte der Fluchtweg nachvollzogen und der Tatverdächtige in einem nahegelegenen Waldgebiet lokalisiert werden.

In der Folge kam es zur Festnahme des 20-Jährigen, der den Fahrzeugschlüssel des Golfs bei sich führte. Die anschließende Absuche des Waldgebiets sowie die Durchsuchung des Fahrzeugs verliefen ohne weitere Feststellungen. Ein beim Tatverdächtigen durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Der Dietzenbacher wurde daher zur weiteren polizeilichen Sachbearbeitung auf eine Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Spinde aufgebrochen und durchsucht: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(me) Im Verlauf des Samstags war ein Unbekannter in den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Darmstädter Landstraße (700er-Hausnummern) am Werk. Zwischen 14 Uhr und 20.45 Uhr betrat der Eindringling unbemerkt einen Lagerraum der Lokalität und machte sich gewaltsam an mehreren Spinden der dortigen Mitarbeiter zu schaffen. Neben einem angerichteten Schaden von etwa 300 Euro erbeutete der Ganove diverse Kleidungsstücke. Hinweisgeber können sich über die Hotline der Kripo (069 8098-1234) mit den Ermittlern aus Offenbach in Verbindung setzen.

4. Schnelle Festnahme: Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet - Dreieich

(cb) Eine zügige Festnahme verbuchte die Polizei am Montagnachmittag in Dreieich; auf einen 33 Jahre alten Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung zu. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betrat der Dreieicher am Montagnachmittag eine Tankstelle in der Bleiswijker Straße. Hier soll er den ihm bekannten Mitarbeiter gegen 14.55 Uhr mit einem Messer bedroht haben. Zuvor, so die derzeitigen Erkenntnisse, soll es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 33-Jährigen nach kurzer Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch an die Beamten der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

5. Mit geklautem Opel in Graben gerutscht - Rödermark

(me) Der Einkauf eines aus dem Landkreis Offenbach stammenden Mannes endete mit dem Verlust seines Autoschlüssels, einem leeren Parkplatz und dem Auffinden seines beschädigten Wagens an einem anderen Ort. Nach den bisherigen Erkenntnissen stellte der 44-jährige Eigentümer seinen Opel gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ober-Rodener-Straße (10er-Hausnummern) ab. Vor oder während seines Einkaufs verlor er offenbar seine Fahrzeugschlüssel, die hiernach durch ein Duo, bestehend aus einer Frau und einem Mann, aufgefunden wurden. Diese entdeckten den dazugehörigen Astra auf dem Parkplatz und entschlossen sich, mit diesem eine "Spritztour" zu machen. Die Fahrt endete schließlich im Bereich der Bundesstraße 486 in einem Graben. Hiernach ergriff das Pärchen die Flucht, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Folgende Personenbeschreibungen liegen der Polizei derzeit vor:

Fahrerin:

- circa 30 Jahre alt - trug eine helle Jacke

Beifahrer:

- etwa 35 Jahre alt - dunkler Vollbart - dunkle Jacke

Hinweisgeber können sich über die Telefonnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern in Offenbach melden.

6. Wohnmobil beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Langen

(me) Bereits letzte Woche beschädigten Unbekannte ein in der Triftstraße (40er-Hausnummern) abgestelltes Wohnmobil. Neben dem Beschmieren des Fahrzeughecks als auch der rechten Seite des Campers mit lila Farbe versuchten die Übeltäter offenbar auch, in das weiße Gefährt mit OF-Kennzeichen gewaltsam einzudringen. Entsprechende Spuren konnten an der Tür festgestellt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (21. Januar), 13 Uhr und Donnerstagvormittag (22. Januar), 11.20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei aus Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Offenbach, 27.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell