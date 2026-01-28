PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Friseursalon: Täter flüchtete mit Trinkgeldkassen

Hanau (ots)

(lei) Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr in einen Friseursalon in der Krämerstraße (10er-Hausnummer) eingebrochen. Wie sich der Täter Zugang zu dem Geschäft verschaffte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Kassenbereich versuchte der Mann, die Kasse zu öffnen, scheiterte jedoch am Verschlussmechanismus, der dabei beschädigt wurde. Anschließend entwendete der Eindringling mehrere Trinkgeldkassen der Mitarbeiter. Diese verstaute er in einem Rucksack, den ein bislang unbekannter Kunde zuvor im Verkaufsraum zurückgelassen hatte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Marktplatz.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, maskiert, bekleidet mit einer grünen Jacke, einem grauen Pullover, einer grauen Jogginghose sowie schwarzen Schuhen. Zudem trug er Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Krämerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
