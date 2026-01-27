Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach mutmaßlichem Überfall auf Spielothek: Untersuchungshaft wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem mutmaßlichen Überfall auf eine Spielothek in der Kaiserleistraße am Montagmorgen (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6203526) befindet sich der 22-jähriger Tatverdächtige nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurde er am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte schweigt bislang zu dem Vorwurf. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Bitte richten Sie Fragen zu dieser Meldung an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach, Pressesprecher Staatsanwalt Knell, E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de, Tel.: 06151-9921453.

