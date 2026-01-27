PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach mutmaßlichem Überfall auf Spielothek: Untersuchungshaft wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem mutmaßlichen Überfall auf eine Spielothek in der Kaiserleistraße am Montagmorgen (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6203526) befindet sich der 22-jähriger Tatverdächtige nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurde er am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte schweigt bislang zu dem Vorwurf. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Bitte richten Sie Fragen zu dieser Meldung an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach, Pressesprecher Staatsanwalt Knell, E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de, Tel.: 06151-9921453.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren