POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei und Einbruchsversuch; Zeugensuche nach Kabeldiebstahl; Zügiger Ermittlungserfolg der Polizei: Ermittlungen gegen drei Jugendliche eingeleitet und mehr

1. Vermisste wohlbehalten angetroffen - Hanau

(cb) Die seit dem 10. Dezember vermisste 36-Jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei und Einbruchsversuch - Hanau

(fg) Unbekannte sind zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 5.45 Uhr, im Hanauer Stadtteil Kesselstadt in eine Bäckerei eingebrochen und nahmen Bargeld aus einer dortigen Kasse mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine im rückwärtigen Bereich befindliche Tür der Backstube in der Gustav-Hoch-Straße auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Im Verkaufsraum öffneten die Eindringlinge die Kasse, entnahmen das Bargeld und flohen anschließend über ein Fenster. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, beabsichtigten zwei Unbekannte die Scheibe der Eingangstür eines Modeladens in der Bangertstraße (einstellige Hausnummern) einzuschlagen. Offenbar nutzten die Täter ein Hinweisschild, welches vor dem Laden auf dem Bürgersteig lag. Das Einschlagen der Scheibe misslang jedoch, weshalb die dunkel gekleideten Männer flüchteten. Sie hatten nach einer ersten Einsicht in die vorhandene Videoüberwachung normale Staturen und waren etwa 1,75 Meter groß. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Zeugensuche nach Kabeldiebstahl - Hanau

(cb) Baustellendiebe verschafften sich Zutritt auf ein Baustellengelände im Akazienweg (einstellige Hausnummern) und klauten von dort etwa 50 bis 60 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Ein Bauarbeiter stellte den Diebstahl am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, fest und informierte die zuständige Polizei. Die Beamten des Polizeireviers in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

4. Wohnungstür aufgehebelt und Bargeld geklaut: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Französische Allee" (einstellige Hausnummern). Hier begaben sie sich in eines der oberen Stockwerke und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit mehreren tausend Euro Bargeld flüchteten die Ganoven nach der Tat, welche sich am Montag zwischen 9 Uhr und 22 Uhr ereignete. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Hanau in Verbindung (06181 100-123).

5. Orangefarbener Pritschenwagen von Firmengelände geklaut: Hinweise erbeten! - Schöneck

(cb) Einen orangefarbenen Mercedes Sprinter klauten bis dato Unbekannte von einem Firmengelände in der Falltorstraße (30er-Hausnummern). Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 18.15 Uhr und Montag, 5.55 Uhr, dem umzäunten Gelände, hantierten an der Mechanik des Zufahrtstors und gelangten schließlich auf das Grundstück. Hier begaben sie sich zu einem der abgestellten Fahrzeuge und fuhren schließlich mit dem Pritschenwagen mit FB-Kennzeichen davon. Ob diese Tat in Zusammenhang mit einem Einbruch und dem Diebstahl von Kupferkabeln in unmittelbarer Nähe (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6204233) zusammenhängt, ist nun Teil der beim Einbruchskommissariat geführten Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Zügiger Ermittlungserfolg der Polizei: Ermittlungen gegen drei Jugendliche eingeleitet - Erlensee

(me) Nachdem sie einen 12-Jährigen am Montag dazu gedrängt haben sollen, ihm Bargeld auszuhändigen, ermittelt die Polizei nun gegen drei Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Kurz vor 18 Uhr soll das Trio auf den Minderjährigen im Bereich der Römerstraße aufmerksam geworden sein. Im weiteren Verlauf hätten sie ihn zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert. Um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen, nahmen sie dem Jungen offenbar auch sein Mobiltelefon ab. Nach dem Erhalt des Geldes flüchteten die Drei in verschiedene Richtungen. Zwei der Teenager konnten durch herbeigeeilte Ordnungshüter zügig aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden mussten die Beamten auf die Station begleiten. Die Identität des dritten Tatverdächtigen konnte noch im Verlauf des Abends geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun in diesem Zusammenhang die Tatbeteiligung der Jugendlichen.

7. Zeugen gesucht: Kabeldiebstahl aus leerstehendem Klinikgebäude - Bad Soden-Salmünster

(fg) Aus einem leerstehenden Klinikgebäude in der Frowin-von-Hutten-Straße (10er-Hausnummern) in Bad Soden stahlen Unbekannte eine bislang unbekannte Menge an Kabeln. Der Diebstahl wurde der Polizei am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, gemeldet. Wann die Diebe im Gebäude waren und wie sie dieses betreten haben, steht bislang nicht fest. Fakt ist jedoch, dass die Täter im Innenraum mehrere Sicherheitskameras sowie Deckenverkleidungen beschädigten. Zudem nahmen die Eindringlinge unter anderem aus dem Technikraum im Keller mehrere Kabel mit, ehe sie damit flüchteten. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

