Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Modellflugplatz verwüstet: Rücksichtsloses Drift-Manöver richtet erheblichen Schaden an

Dietzenbach (ots)

(lei) Offensichtlich nichts Besseres zu tun hatten Unbekannte am Montagnachmittag, als sie in einem Akt sinnloser Zerstörungswut einen Modellflugplatz an der Bundesstraße 459 verwüsteten. Indem sie mit einem Fahrzeug auf dem verschneiten Gelände herumdrifteten, zogen sie die Wiese erheblich in Mitleidenschaft. Der am Dienstagmorgen erstatteten Anzeige zufolge entstand dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Passiert sein muss das Ganze zwischen 16 und 18 Uhr. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann - bitte melden bei der Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0).

