POL-OF: Fensterscheibe durch Schneeballwurf gesprungen
Rodenbach (ots)
(lei) Ein vermutlich jugendlicher Täter mit schwarzer Kapuzenjacke ging am Dienstagabend stiften, nachdem er gegen 20.20 Uhr in der Straße "In der Gartel" einen Schneeball gegen das Fenster eines Wohnhauses (20er-Hausnummer) geworfen hatte. Das wies danach einen Sprung auf, der nun teuer zu reparieren sein dürfte; der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aus welchem Grund der Schneeballwurf erfolgte, ist derzeit unklar. Hinweise auf den Unbekannten bitte an die Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).
