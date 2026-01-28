Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem Trickdiebstahl in der Hanauer Landstraße (20er-Hausnummern) in Großauheim am 9. April 2025 (wir berichteten am Folgetag unter Meldung 3 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6010654) suchen die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem noch unbekannten Täter. Der Unbekannte klingelte am Nachmittag des 9. April 2025, zwischen 13.30 Uhr und 13.55 Uhr, mehrfach an einer Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses. Gegenüber der Bewohnerin gab er sodann an, dass er unter anderem die Wasserhähne kontrollieren müsse. Letztlich nahm er Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro mit, eher er flüchtete.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich, circa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß - hatte dunkle sowie kurze Haare und ein rundes Gesicht - leicht stämmige Figur - sprach akzentfrei in deutscher Sprache

Der Trickbetrüger war bei der Tatausführung komplett dunkel gekleidet und hatte Handschuhe an. Er soll zudem ein kleines Gerät, offenbar ein Funkgerät, mitgeführt haben.

Von dem Unbekannten liegt nun zudem ein Phantombild vor, mit deren Hilfe sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung versprechen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei fragen daher:

- Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? - Wer hat diese auf der Flucht beobachtet? - Wo ist die Personen vielleicht noch aufgefallen?

Die Kriminalpolizei in Hanau ist unter der Rufnummer 06181 100-123 für die Übermittlung von Hinweisen zu erreichen.

Hinweis: Das Phantombild ist dieser Meldung als Bilddatei beigefügt (Quelle: Hessisches Landeskriminalamt).

