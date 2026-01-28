PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?
  • Bild-Infos
  • Download

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem Trickdiebstahl in der Hanauer Landstraße (20er-Hausnummern) in Großauheim am 9. April 2025 (wir berichteten am Folgetag unter Meldung 3 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6010654) suchen die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem noch unbekannten Täter. Der Unbekannte klingelte am Nachmittag des 9. April 2025, zwischen 13.30 Uhr und 13.55 Uhr, mehrfach an einer Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses. Gegenüber der Bewohnerin gab er sodann an, dass er unter anderem die Wasserhähne kontrollieren müsse. Letztlich nahm er Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro mit, eher er flüchtete.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

   - männlich, circa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß
   - hatte dunkle sowie kurze Haare und ein rundes Gesicht
   - leicht stämmige Figur
   - sprach akzentfrei in deutscher Sprache

Der Trickbetrüger war bei der Tatausführung komplett dunkel gekleidet und hatte Handschuhe an. Er soll zudem ein kleines Gerät, offenbar ein Funkgerät, mitgeführt haben.

Von dem Unbekannten liegt nun zudem ein Phantombild vor, mit deren Hilfe sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung versprechen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei fragen daher:

   - Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben?
   - Wer hat diese auf der Flucht beobachtet?
   - Wo ist die Personen vielleicht noch aufgefallen?

Die Kriminalpolizei in Hanau ist unter der Rufnummer 06181 100-123 für die Übermittlung von Hinweisen zu erreichen.

Hinweis: Das Phantombild ist dieser Meldung als Bilddatei beigefügt (Quelle: Hessisches Landeskriminalamt).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 07:40

    POL-OF: Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden: Polizei ermittelt

    Sinntal (ots) - (lei) Vermutlich unsachgemäß entsorgte, noch heiße Asche hat am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, im Sinntaler Ortsteil Züntersbach einen Brand ausgelöst. Eine Mülltonne, die unmittelbar an einem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße stand, geriet in Brand und zog in der Folge Teile der Hauswand sowie einen angrenzenden Unterstand in ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 07:32

    POL-OF: Einbruch in Friseursalon: Täter flüchtete mit Trinkgeldkassen

    Hanau (ots) - (lei) Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr in einen Friseursalon in der Krämerstraße (10er-Hausnummer) eingebrochen. Wie sich der Täter Zugang zu dem Geschäft verschaffte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Kassenbereich versuchte der Mann, die Kasse zu öffnen, scheiterte jedoch am Verschlussmechanismus, der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 07:18

    POL-OF: Fensterscheibe durch Schneeballwurf gesprungen

    Rodenbach (ots) - (lei) Ein vermutlich jugendlicher Täter mit schwarzer Kapuzenjacke ging am Dienstagabend stiften, nachdem er gegen 20.20 Uhr in der Straße "In der Gartel" einen Schneeball gegen das Fenster eines Wohnhauses (20er-Hausnummer) geworfen hatte. Das wies danach einen Sprung auf, der nun teuer zu reparieren sein dürfte; der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aus welchem Grund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren