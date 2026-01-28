POL-OF: Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden: Polizei ermittelt
Sinntal (ots)
(lei) Vermutlich unsachgemäß entsorgte, noch heiße Asche hat am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, im Sinntaler Ortsteil Züntersbach einen Brand ausgelöst. Eine Mülltonne, die unmittelbar an einem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße stand, geriet in Brand und zog in der Folge Teile der Hauswand sowie einen angrenzenden Unterstand in Mitleidenschaft.
Ein aufmerksamer Nachbar konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen und Schlimmeres verhindern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.
