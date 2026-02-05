Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Energische Flucht vor Polizei scheitert

Weimar (ots)

Polizeibeamte erblickten am Dienstagnachmittag in der Weimarer Innenstadt einen Radfahrer und wollten mit diesem eine Verkehrskontrolle durchführen. Doch der Mann hatte anderes im Sinn. Er versuchte zu flüchten. Durch die winterlichen Bedingungen kam er bei der Flucht zu Fall, doch das hielt ihn nicht auf. Er sprang wieder auf das Fahrrad und setzte die Flucht fort. In einer weiteren Kurve verlor er erneut die Kontrolle und stürzte. Nun konnten die Beamten ihn stoppen. Der Mann hatte sich verletzt und musste durch Rettungskräfte versorgt werden. Währenddessen ermittelten die Beamten die Gründe für seine Flucht. Nicht nur war das Fahrrad gestohlen, sondern der 44-Jährige führte offenbar auch Drogen mit sich. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell