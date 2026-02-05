PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Energische Flucht vor Polizei scheitert

Weimar (ots)

Polizeibeamte erblickten am Dienstagnachmittag in der Weimarer Innenstadt einen Radfahrer und wollten mit diesem eine Verkehrskontrolle durchführen. Doch der Mann hatte anderes im Sinn. Er versuchte zu flüchten. Durch die winterlichen Bedingungen kam er bei der Flucht zu Fall, doch das hielt ihn nicht auf. Er sprang wieder auf das Fahrrad und setzte die Flucht fort. In einer weiteren Kurve verlor er erneut die Kontrolle und stürzte. Nun konnten die Beamten ihn stoppen. Der Mann hatte sich verletzt und musste durch Rettungskräfte versorgt werden. Währenddessen ermittelten die Beamten die Gründe für seine Flucht. Nicht nur war das Fahrrad gestohlen, sondern der 44-Jährige führte offenbar auch Drogen mit sich. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:03

    LPI-J: Geldbörse gestohlen

    Apolda (ots) - Bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda wurde gestern eine 60-Jährige von einer ihr unbekannten Dame in ein Gespräch verwickelt. Dabei wurde ihr, vermutlich durch eine unbekannte zweite Person, die Geldbörse entwendet. Der Diebstahl fiel der 60-Jährigen erst später auf. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:02

    LPI-J: Ladendiebin gefasst

    Apolda (ots) - Auf frischer Tat wurde gestern eine 50-jährige Diebin ertappt. Sie wurde vom Ladendetektiv eines Supermarktes in der Leutloffstraße in Apolda dabei beobachtet, wie sie abwechselnd Lebensmittel in den Einkaufswagen und in ihren Rucksack legte. An der Kasse wollte die 50-Jährige aber ausschließlich den Inhalt des Einkaufwagens bezahlen. Die Polizei wurde informiert und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Mehrere Graffiti gesprüht

    Weimar (ots) - Eine 47-Jährige meldete am Dienstagabend drei Personen, welche im Bereich der Buttelstedter Straße mehrere Graffiti sprühen würden. Sofort eingesetzte Polizeibeamte, prüften den Tatort und die umliegenden Straßen nach den möglichen Tätern. Dabei kontrollierten die Beamten auch mehrere Personengruppen. Ein Zusammenhang zu den gesprühten Graffiti konnte nicht hergestellt werden. Die Polizisten haben dann ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren