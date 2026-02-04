PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen

Apolda (ots)

Bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda wurde gestern eine 60-Jährige von einer ihr unbekannten Dame in ein Gespräch verwickelt. Dabei wurde ihr, vermutlich durch eine unbekannte zweite Person, die Geldbörse entwendet. Der Diebstahl fiel der 60-Jährigen erst später auf. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

