LPI-J: Geldbörse gestohlen

Weimar (ots) - Ein 75-Jähriger erhielt am Dienstag einen Brief zur Aktualisierung seines TAN-Verfahrens. Der Brief sollte von seiner Hausbank stammen. Der Mann fotografierte den auf dem Schreiben aufgedruckten QR-Code ab. Doch das war das Ziel der Täter. Mit einer manipulierten Telefonnummer einer Bank, kontaktierten die Täter den Mann. In dem Gespräch überredeten sie ihn, einen Fernzugriff auf den Computer zu gestatten. Dies nutzten die Täter, um nun zwei ...

