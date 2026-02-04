LPI-J: Geldbörse gestohlen
Apolda (ots)
Bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda wurde gestern eine 60-Jährige von einer ihr unbekannten Dame in ein Gespräch verwickelt. Dabei wurde ihr, vermutlich durch eine unbekannte zweite Person, die Geldbörse entwendet. Der Diebstahl fiel der 60-Jährigen erst später auf. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
