Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter in Giengen a.d. Brenz die Beleuchtungseinrichtungen an einer Schule.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, wütete ein Unbekannter an der Schule in der Beethovenstraße. Er schlug gegen die im Schulhof am Eingangsbereich montierten Deckenleuchten, so dass diese beschädigt wurden. Die 14 Beleuchtungskörper befinden sich in rund drei Meter Höhe, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Vandale einen Stock oder Ähnliches benutzt hatte. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530)nahm die Ermittlungen auf und hat Spuren gesichert. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell