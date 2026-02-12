Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Wegrollendes Fahrzeug bitte nicht aufhalten wollen

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ehingen wurde eine Person verletzt.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr hatte ein 50-Jähriger sein Auto in der Osterstraße geparkt. Der Mann war ausgestiegen und hatte wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Pkw rollte im Hofraum des Grundstücks bei dem leichten Gefälle rückwärts in Richtung Hauswand. Um das Weiterrollen zu verhindern, begab sich der Autobesitzer hinter das Fahrzeug und wollte den tonnenschweren Wagen mit den Händen aufhalten. Das gelang ihm natürlich nicht. Am Ende drückte der Pkw den Fahrer gegen das Gebäude. Glücklicherweise rollte das Auto wieder ein Stück nach vorne und der 50-Jährige war so aus der misslichen Lage befreit. Da der Mann jedoch starke Schmerzen verspürte, kam der Rettungsdienst. Der brachte den Verletzten in eine Klinik.

Die Polizei mahnt, das Gewicht des eigenen Wagens nicht zu unterschätzen und die eigene Kraft nicht zu überschätzen. Ein Blick in die Fahrzeugpapiere zeigt, dass das Fahrzeug schnell mal eine Tonne und mehr wiegt. Dieses mit der Hand aufzuhalten, wenn es einmal ins Rollen geraten ist, ist nahezu unmöglich. Deshalb empfiehlt die Polizei, immer die Feststellbremse oder Handbremse zu betätigen, wenn man das Fahrzeug verlässt. "Wer ein Fahrzeug führt, muss die nötigen Maßnahmen treffen, um Unfälle oder Verkehrsstörungen zu vermeiden, wenn das Fahrzeug verlassen wird", regelt deshalb auch die StVO.

