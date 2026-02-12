Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Betrunken gefahren

Für einen 21-Jährigen endete die Fahrt am Mittwoch nach einer Kontrolle bei Maselheim.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den Fahrer des Suzuki gegen 23.45 Uhr. Der war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Barabein in Richtung Äpfingen unterwegs. Auf Höhe der Kapelle Lourdes Grotte konnte die Polizeistreife den Wagen stoppen. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Für eine genaue Bestimmung des Blutalkoholgehaltes ging es weiter in ein Krankenhaus. Dort wurde bei dem Fahrer Blut abgenommen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Seinen Führerschein durfte er behalten, sein Auto musste er stehen lassen. Der 21-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

