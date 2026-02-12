Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Vorrang missachtet

Am Mittwoch achtete eine Autofahrerin in Munderkingen beim Abbiegen nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Eine 31-Jährige war in der Rottenackerstraße/ Angerweg unterwegs. An der dortigen Kreuzung bog sie ab. Dabei achtete die Fahrerin des Audi nicht auf einen entgegenkommenden Peugeotfahrer. Der 65-Jährige hatte Vorrang. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren an der vorderen Stoßstange beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die Polizei Munderkingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf jeweils 2.000 Euro.

