Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)Holzhausen - Kleider gestohlen
Am Mittwoch stahlen zwei Männer Säcke aus einem Altkleidercontainer in Holhausen.

Ulm (ots)

Um 17.30 konnte ein aufmerksamer Zeuge die beiden Männer in der Straße "Am Wiesenbach" beobachten. Er erkannte, dass die Männer teilweise in den dortigen Altkleidercontainer kletterten und die Kleidersäcke herausnahmen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den 23-Jährigen und den 29-Jährigen in unmittelbarer Nähe feststellen. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

++++0269049

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

