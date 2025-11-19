Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Gefahrgutunfall in Leinfelden-Echterdingen löst Feuerwehreinsatz aus.

Esslingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen, 19.11.2025 Stand 18:25 Uhr

Gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen zu einem Gefahrgutunfall in das Industriegebiet im Stadtteil Leinfelden alarmiert. Auf einem Firmengelände war es in einem Abfallfass zu einer chemischen Reaktion gekommen. Die Mitarbeiter reagierten geistesgegenwärtig und beförderten das Fass auf dem Firmengelände ins freie und begannen das Fass zu kühlen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus LE ließ der Einsatzleiter das Firmengelände weiter räumen und die Absperrmaßnahmen ausweiten. Fast gleichzeitig kam es zu einer weiteren chemischen Reaktion im betroffenen Fass woraufhin es zum Austritt geringer Mengen des gemischten Stoffes kam. Daraufhin riegelten die Betriebsangehörigen das Kanalnetz vom Firmengelände ab. Die Feuerwehr ließ umgehend Spezialkräfte alarmieren. Aus Esslingen rückte der Gefahrgutzug an, aus Ostfildern der Messzug des Landkreises Esslingen. Die Lage war nach der Reaktion nahezu statisch. Kräfte des Gefahrgutzuges begannen unter Atemschutz und leichten Chemikalienschutzanzügen mit Spezialbindemittel das ausgetretene Gefahrgut zu binden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr LE lobte die gute Zusammenarbeit mit den Firmenangehörigen sowie den Einsatzkräften aller Organisationen.

Ausblick:

Im späteren Verlauf des Einsatzes kümmert sich die betroffene Firma selbstständig um die fachgerechte Entsorgung des Fasses.

Die Feuerwehren aus Leinfelden-Echterdingen, Esslingen und Ostfildern waren mit rund 80 überwiegend ehrenamtlichen Kräften und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst im Haupt und Ehrenamt mit rund 16 Kräften und 8 Fahrzeugen.

Carsten Zander

