Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nebenfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz nach Lkw-Unfall gesperrt

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Aktuell ist die Nebenfahrbahn der A9 in Fahrtrichtung Berlin Höhe des Hermsdorfer Kreuzes gesperrt. Grund dafür ist ein Lkw-Unfall, welcher sich heute Morgen gegen 09:30 Uhr ereignete.

Der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam nach eigenen Angaben zu weit nach rechts von seiner Fahrspur ab und durchfuhr einen Schneehaufen. Der Sattelzug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Betongleitwand. Dabei überfuhr er den dort aufgestellten Verkehrsteiler.

In der weiteren Folge kippte der Sattelzug auf der Nebenfahrbahn auf die rechte Fahrzeugseite.

Deswegen sind die Nebenfahrbahn sowie die Zufahrt zur Tankstelle Shell am Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Verkehrsunfalls riss die rechte Seite des Sattelaufliegers aus. Dieser ist voll mit Motorteilen beladen.

Die Bergungsmaßnahmen dauern noch voraussichtlich bis 15:00 Uhr an. Der Sattelzug muss hierfür vollständig entladen werden. Außerdem wird ein Kran benötigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer, welche von der A9 in Fahrtrichtung Berlin auf die A4 wechseln möchten, müssen eine Umleitung über die Anschlussstelle Hermsdorf-Süd nutzen und anschließend über die Landstraße bis zu den nächsten Anschlussstellen der A4 - Stadtroda oder Hermsdorf-Ost - fahren. Alternativ kann die Ausfahrt Bad Klosterlausnitz (A9 Richtung Berlin, 1. Ausfahrt nach dem Hermsdorfer Kreuz) genutzt werden, um auf die Richtungsfahrbahn München zu wechseln und somit über das Hermsdorfer Kreuz auf die A4 zu gelangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 10:57

    API-TH: Wintereinbruch - erste Bilanz zur Verkehrslage auf Thüringer Autobahnen

    Thüringer Autobahnen (ots) - Thüringenweit kam es im Laufe des Vormittages zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen. Im Hinblick auf die Verkehrssituation im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 10:30 Uhr kann eine erste Bilanz gezogen werden: Im o.g. Zeitraum ereigneten sich auf Thüringer Autobahnen 16 Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von 14 Pkws und 8 ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:32

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zu "Sattelzug in Graben gerutscht"

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Nach Befragung des Fahrzeugführers stellt sich der Unfallhergang anders dar, als angenommen. Der Sattelzug wurde von einem Kleintransporter überholt, welcher unmittelbar vor ihm wieder einscherte. Der Fahrer des Sattelzuges bremste stark ab und geriet aufgrund dessen ins Schleudern. So kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:53

    API-TH: Sattelzug in Graben gerutscht

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Momentan kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Ca. 1 km nach dem Parkplatz Kuhberg ist ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und in den rechten Graben gerutscht. Grund hierfür war die unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Der Fahrer des ...

    mehr
