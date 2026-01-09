Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nebenfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz nach Lkw-Unfall gesperrt

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Aktuell ist die Nebenfahrbahn der A9 in Fahrtrichtung Berlin Höhe des Hermsdorfer Kreuzes gesperrt. Grund dafür ist ein Lkw-Unfall, welcher sich heute Morgen gegen 09:30 Uhr ereignete.

Der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam nach eigenen Angaben zu weit nach rechts von seiner Fahrspur ab und durchfuhr einen Schneehaufen. Der Sattelzug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Betongleitwand. Dabei überfuhr er den dort aufgestellten Verkehrsteiler.

In der weiteren Folge kippte der Sattelzug auf der Nebenfahrbahn auf die rechte Fahrzeugseite.

Deswegen sind die Nebenfahrbahn sowie die Zufahrt zur Tankstelle Shell am Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Verkehrsunfalls riss die rechte Seite des Sattelaufliegers aus. Dieser ist voll mit Motorteilen beladen.

Die Bergungsmaßnahmen dauern noch voraussichtlich bis 15:00 Uhr an. Der Sattelzug muss hierfür vollständig entladen werden. Außerdem wird ein Kran benötigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer, welche von der A9 in Fahrtrichtung Berlin auf die A4 wechseln möchten, müssen eine Umleitung über die Anschlussstelle Hermsdorf-Süd nutzen und anschließend über die Landstraße bis zu den nächsten Anschlussstellen der A4 - Stadtroda oder Hermsdorf-Ost - fahren. Alternativ kann die Ausfahrt Bad Klosterlausnitz (A9 Richtung Berlin, 1. Ausfahrt nach dem Hermsdorfer Kreuz) genutzt werden, um auf die Richtungsfahrbahn München zu wechseln und somit über das Hermsdorfer Kreuz auf die A4 zu gelangen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell