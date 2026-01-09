Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Wintereinbruch - erste Bilanz zur Verkehrslage auf Thüringer Autobahnen

Thüringer Autobahnen (ots)

Thüringenweit kam es im Laufe des Vormittages zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen.

Im Hinblick auf die Verkehrssituation im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 10:30 Uhr kann eine erste Bilanz gezogen werden:

Im o.g. Zeitraum ereigneten sich auf Thüringer Autobahnen 16 Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von 14 Pkws und 8 Lkws. Bei allen 16 Unfällen war die Unfallursache unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn.

Ein Unfallschwerpunkt kann nicht benannt werden. Alle Autobahnen sind in gleichem Maß betroffen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 205.000 Euro.

Glücklicherweise entstand bei allen Unfällen ausschließlich Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Laufe des Tages ist weiterhin mit Schneefall und rutschigen Straßen zu rechnen. Daher wird es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Fahren Sie vorsichtig und planen Sie ausreichend Zeit ein.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell