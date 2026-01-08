PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zu "Sattelzug in Graben gerutscht"

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Nach Befragung des Fahrzeugführers stellt sich der Unfallhergang anders dar, als angenommen. Der Sattelzug wurde von einem Kleintransporter überholt, welcher unmittelbar vor ihm wieder einscherte. Der Fahrer des Sattelzuges bremste stark ab und geriet aufgrund dessen ins Schleudern. So kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn München ist auf dem genannten Streckenabschnitt wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:53

    API-TH: Sattelzug in Graben gerutscht

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Momentan kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Ca. 1 km nach dem Parkplatz Kuhberg ist ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und in den rechten Graben gerutscht. Grund hierfür war die unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:04

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    A73 Höhe Schleusingen (ots) - Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Suhl der A73 zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen voll gesperrt. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Der 64-jährige Fahrer eines Nissan fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Er erkannte das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 50-Jährigen zu spät und geriet nach einer ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:33

    API-TH: Lkw steht in Vollbrand

    A4 Höhe Erfurt-Vieselbach (ots) - Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Vieselbach und Nohra. Höhe der Tank- und Rastanlage Eichelborn fing die Zugmaschine eines Sattelzuges aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Das Gespann begann zu brennen. Durch die Feuerwehr wurde zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden eingerichtet. Der linke Fahrstreifen wird in Kürze freigegeben. ...

    mehr
