Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zu "Sattelzug in Graben gerutscht"

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Nach Befragung des Fahrzeugführers stellt sich der Unfallhergang anders dar, als angenommen. Der Sattelzug wurde von einem Kleintransporter überholt, welcher unmittelbar vor ihm wieder einscherte. Der Fahrer des Sattelzuges bremste stark ab und geriet aufgrund dessen ins Schleudern. So kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn München ist auf dem genannten Streckenabschnitt wieder frei befahrbar.

