Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreiste Ladendiebe
Nur einen Teil des Einkaufs bezahlte ein Ehepaar am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 45-Jährige und seine 29-jährige Ehefrau befanden sich zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Wörthstraße. Aus ihrem Einkaufswagen entnahmen sie nur wenige Artikel und bezahlten diese an der SB-Kasse. Mit dem unbezahlten Rest wollten sie das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv stoppte das Diebespaar und übergab sie der Polizei. Die müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

++++++++ 0277254(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

