POL-UL: (UL) Ulm - Dreiste Ladendiebe
Nur einen Teil des Einkaufs bezahlte ein Ehepaar am Donnerstag in Ulm.
Ulm (ots)
Der 45-Jährige und seine 29-jährige Ehefrau befanden sich zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Wörthstraße. Aus ihrem Einkaufswagen entnahmen sie nur wenige Artikel und bezahlten diese an der SB-Kasse. Mit dem unbezahlten Rest wollten sie das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv stoppte das Diebespaar und übergab sie der Polizei. Die müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.
