Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag kam ein Autofahrer bei Wiesensteig von der Straße ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr war eine 25-Jährige auf der Kreisstraße 1432 von Hohenstadt in Richtung Wiesensteig unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und kam anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen. Die VW-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.

++++0276985 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell