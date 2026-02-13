Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag streifte ein Lkw bei Wiesensteig einen Bus im Begegnungsverkehr.

Um 6.25 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Bus von Gosbach in Richtung Drackenstein. Auf der Kreisstraße kam ihm ein weißer Lkw entgegen. Da der Lkw-Fahrer nicht möglichst weit rechts fuhr, streiften sich die Fahrzeug mit den Außenspiegeln. Dadurch entstand am Bus ein Schaden am Spiegel und der Seitenscheibe von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Lkw-Fahrer in Richtung Gosbach. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/9626-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht den Verursacher.

