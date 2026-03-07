Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 07.03.2026

Schwäbisch Gmünd: Unfall - Zeugen gesucht -

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 14 -jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Buchstraße in Richtung Stadtmitte. Eine unbekannte Fahrzeugführerin bog mit ihrem PKW von der Buchstraße in die Kaspar-Vogt-Straße ein und kollidierte mit dem dort fahrenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Die unbekannte Unfallverursacherin stieg aus und half den gestürzten Rollerfahrer auf. An der Unfallstelle boten drei unbekannte Fahrradfahrerinnen ihr Hilfe an, welche jedoch von der Unfallverursacherin und dem Rollerfahrer abgelehnt wurden. Anschließend verließ die unbekannte Unfallverursacherin und auch der Rollerfahrer die Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nach der unbekannten Unfallverursacherin sowie nach den drei Fahrradfahrerinnen, welche als Zeugen in Betracht kommen. Hinweise oder Zeugenmeldungen werden unter der Telefonnummer 07171 3580 erbeten. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen eines Pflegedienstes handeln.

Lorch: Unfall -

Am Freitagabend gegen 20:35 Uhr befuhr ein 26 -jähriger Kia-Fahrer die Beethovenstraße in Richtung Hegelstraße. In einer Linkskurve übersah er die am rechten Straßenrand geparkten Pkws und prallte gegen einen dort geparkten Pkw Ford, welcher wiederum auf einen davor geparkten PKW VW geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb dieser eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Der Sachschaden beträgt 60.000 Euro.

