Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Neuer Bezirksdienstbeamter für Niedersprockhövel - Alpago Öztürk löst Michael Gerlitz ab

POL-EN: Sprockhövel: Neuer Bezirksdienstbeamter für Niedersprockhövel - Alpago Öztürk löst Michael Gerlitz ab
Sprockhövel (ots)

Seit dem 02.02. ist Polizeihauptkommissar Alpago Öztürk der neue Bezirksdienstbeamte in Sprockhövel. Er hat den Aufgabenbereich von PHK Michael Gerlitz übernommen. Das heißt, er ist zukünftig für den Bereich Niedersprockhövel zuständig. Der 47-jährige Beamte ist bereits seit 2002 bei der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises. Begonnen hat er auf der Wache Ennepetal, aber bereits ein halbes Jahr später wechselte er auf die Wache nach Hattingen und da Sprockhövel auch in den Zuständigkeitsbereich der Wache fällt, kennt sich der Hattinger dort bereits bestens aus. Er wird in Zukunft viel mit PHKin Sonja Vatheuer zusammenarbeiten, die auch erst kürzlich zum Bezirksdienst gewechselt ist. Der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern freut sich auf seine neuen Aufgaben. "Nachdem ich im Wach- und Wechseldienst bereits sehr viele Erfahrungen sammeln konnte, freue ich mich umso mehr auf die neuen Dinge, die ich bei dem Bezirksdienst dazulernen und umsetzen kann", betont Alpago Öztürk.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

