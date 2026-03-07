Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 07.03.2026

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L2218 zwischen Veinau und Cröffelbach, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Ein 73 -jähriger VW Fahrer befuhr die L2218 in Richtung Cröffelbach. Auf Höhe Bühlerzimmern überholte er zunächst ein vor ihm fahrenden PKW und wollte im Anschluss einen weiteren PKW Mercedes mit Anhänger überholen. Das Fahrzeuggespann war jedoch gerade im Linksabbiegevorgang. Der VW kollidierte seitlich mit dem Fahrzeuggespann, wobei das Zugfahrzeug und der Anhänger auf die Seite kippten. Der 51 -jährige Mercedes-Fahrer und seine 54 -jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Im VW wurde der 73 -jährige Fahrer schwer verletzt. Seine drei Mitfahrerinnen im Alter von 73, 46 und 7 Jahren wurden jeweils leicht verletzt. Die Fahrbahn war zur Bergung bis 12:40 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

