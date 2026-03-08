PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand, Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 13:55 Uhr befuhren ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger mit ihren beiden PKW AMG die Höhenstraße hintereinander in stadtauswärtiger Richtung. Eine 47-jährige Fahrerin eines PKW Volvo bog zu diesem Zeitpunkt von der Wilhelm-Pfitzer-Straße in die Höhenstraße ab und der 22-Jähriger konnte mit seinem PKW AMG, infolge überhöhter Geschwindigkeit, nicht mehr rechtzeitig vor dem PKW Volvo abbremsen und fuhr auf den Volvo auf. Anschließend fuhr der 21-jährige AMG-Fahrer wegen mangelndem Sicherheitsabstand auf den AMG des 22-Jährigen auf. Die 47-jährige Volvo-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 51.500 Euro.

Korb: Kleintransporter ausgebrannt

Am Samstag gegen 14:55 Uhr befand sich ein 66-Jähriger mit einem Kleintransporter Fiat auf dem Gelände des Wasserbehälters, oberhalb der Sportschiessanlage am Hörnleskopf. Aus unbekannter Ursache rollte der kurzzeitig führerlose Kleintransporter langsam gegen einen auf dem Boden liegenden Baumstamm. Der dadurch offenbar am Motor beschädigte Transporter geriet in Brand und brannte letztlich vollständig aus. Durch das Feuer wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 130.000 Euro. Die Feuerwehr Korb war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Burgstetten - Burgstall: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

In der Zeit zwischen Freitag 16 Uhr und Samstagmorgen 07:25 Uhr brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der Rilkestraße ein. Zunächst versuchten die Täter eine Tür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Anschließend schlugen sie ein Loch in die Türverglasung und gelangten so in die Fahrzeughalle. Aus den Löschfahrzeugen wurden mehrere Hydraulikaggregate mit diversem Zubehör im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:36

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung

    Aalen (ots) - Crailsheim: Körperverletzung zwischen Autofahrer und Fußgänger Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr befand sich eine kleine Personengruppe in der Wilhelmstraße und ging in Richtung Karlstraße. Als die Gruppe gerade die Ludwigstraße überquerte, wollte ein PKW Audi von der Wilhelmstraße in die Ludwigstraße abbiegen und musste wegen den Fußgängern warten. Die Fahrerin des PKW Audi beleidigte die ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 14:35

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 07.03.2026

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Brand - Am Samstag gegen 13:15 Uhr kam es aufgrund eines brennenden Aschenbechers zu einem Kleinbrand auf einer Terrasse in der Crailsheimer Straße. Der brennende Aschenbecher entzündete einen Karton welcher die Terrasse sowie die Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigte. Das Feuer wurde durch einen aufmerksamen Nachbar entdeckt und ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 14:01

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 07.03.2026

    Aalen (ots) - Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L2218 zwischen Veinau und Cröffelbach, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Ein 73 -jähriger VW Fahrer befuhr die L2218 in Richtung Cröffelbach. Auf Höhe Bühlerzimmern überholte er zunächst ein vor ihm fahrenden PKW und wollte im Anschluss einen weiteren PKW Mercedes mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren