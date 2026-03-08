Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand, Einbruch

Fellbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 13:55 Uhr befuhren ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger mit ihren beiden PKW AMG die Höhenstraße hintereinander in stadtauswärtiger Richtung. Eine 47-jährige Fahrerin eines PKW Volvo bog zu diesem Zeitpunkt von der Wilhelm-Pfitzer-Straße in die Höhenstraße ab und der 22-Jähriger konnte mit seinem PKW AMG, infolge überhöhter Geschwindigkeit, nicht mehr rechtzeitig vor dem PKW Volvo abbremsen und fuhr auf den Volvo auf. Anschließend fuhr der 21-jährige AMG-Fahrer wegen mangelndem Sicherheitsabstand auf den AMG des 22-Jährigen auf. Die 47-jährige Volvo-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 51.500 Euro.

Korb: Kleintransporter ausgebrannt

Am Samstag gegen 14:55 Uhr befand sich ein 66-Jähriger mit einem Kleintransporter Fiat auf dem Gelände des Wasserbehälters, oberhalb der Sportschiessanlage am Hörnleskopf. Aus unbekannter Ursache rollte der kurzzeitig führerlose Kleintransporter langsam gegen einen auf dem Boden liegenden Baumstamm. Der dadurch offenbar am Motor beschädigte Transporter geriet in Brand und brannte letztlich vollständig aus. Durch das Feuer wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 130.000 Euro. Die Feuerwehr Korb war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Burgstetten - Burgstall: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

In der Zeit zwischen Freitag 16 Uhr und Samstagmorgen 07:25 Uhr brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der Rilkestraße ein. Zunächst versuchten die Täter eine Tür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Anschließend schlugen sie ein Loch in die Türverglasung und gelangten so in die Fahrzeughalle. Aus den Löschfahrzeugen wurden mehrere Hydraulikaggregate mit diversem Zubehör im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

