Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus - Motorsäge entwendet

Freren (ots)

In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 16:45 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Lünsfelder Straße in Freren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren wurde eine neue Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
