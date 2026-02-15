POL-DH: Pressemitteilung der Polizei Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Barnstorf, Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, den 14.02.2026, gegen 09:00 Uhr, mit seinem PKW einen Baum in der Hauffstraße, Höhe Hausnummer 1 in Barnstorf beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort in Fahrtrichtung Lessingstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um einen silbernen Audi Combi handeln. Er hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 9710, entgegen.

Bassum, Wohnungseinbrüche im Ortsgebiet

Am Samstag, den 14.02.2026, ist es im Zeitraum von 15:00 bis 21:30 Uhr Am Hasseler Moor in Bassum zu insgesamt zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Täter haben dabei die Abwesenheit der Anwohner genutzt und sind gewaltsam in die Objekte eingedrungen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Syke weiterzugeben (Tel. 04242 9690).

