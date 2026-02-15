PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots)

Barnstorf, Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, den 14.02.2026, gegen 09:00 Uhr, mit seinem PKW einen Baum in der Hauffstraße, Höhe Hausnummer 1 in Barnstorf beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort in Fahrtrichtung Lessingstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um einen silbernen Audi Combi handeln. Er hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 9710, entgegen.

Bassum, Wohnungseinbrüche im Ortsgebiet

Am Samstag, den 14.02.2026, ist es im Zeitraum von 15:00 bis 21:30 Uhr Am Hasseler Moor in Bassum zu insgesamt zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Täter haben dabei die Abwesenheit der Anwohner genutzt und sind gewaltsam in die Objekte eingedrungen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Syke weiterzugeben (Tel. 04242 9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Meyer, PK
Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 14:07

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.02.2026

    Diepholz (ots) - Weyhe - Diebstahl aus einem Pkw Bereits in der Nacht vom 11.02.2026 auf den 12.02.2026 wurde ein Auto der Marke BMW aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in Weyhe-Dreye, in der Straße Auf dem Damm, unter einem Carport geparkt und wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen wurde ein Großteil der Innenteile, wie z.B. das Lenkrad, der Monitor oder der ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 14:05

    POL-DH: --- Stuhr - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bankfiliale ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag waren mehrere Täter durch einen Lichtschacht in den Keller einer Volksbank Filiale an der Blockener Straße eingebrochen. In dem Keller wurden insgesamt 14 Kunden Schließfächer aufgebrochen. Zu der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bank hat eine Hotline eingerichtet, unter der sich Kunden informieren können. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 20:30

    POL-DH: --- Stuhr - Verdacht Gefahrstoffaustritt, Einbruch in Bankfiliale ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag klagten Mitarbeiter einer Bankfiliale in der Blockener Straße plötzlich über Unwohlsein und Übelkeit. Andere Mitarbeiter alarmierten daraufhin sofort den Rettungsdienst und evakuierten sämtliche Mitarbeiter aus dem Haus. Der Grund für das Unwohlsein zeigte sich erst später. Unbekannte Täter waren gewaltsam durch einen äußeren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren