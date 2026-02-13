Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Verdacht Gefahrstoffaustritt, Einbruch in Bankfiliale ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag klagten Mitarbeiter einer Bankfiliale in der Blockener Straße plötzlich über Unwohlsein und Übelkeit. Andere Mitarbeiter alarmierten daraufhin sofort den Rettungsdienst und evakuierten sämtliche Mitarbeiter aus dem Haus. Der Grund für das Unwohlsein zeigte sich erst später.

Unbekannte Täter waren gewaltsam durch einen äußeren Lichtschacht in den Keller der Bankfiliale eingebrochen und hatten dabei eine unbekannte Flüssigkeit versprüht. Im Keller wurden u.a. Räume und Schließfächer aufgebrochen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr stellte bei der Überprüfung der Räumlichkeiten unter Atemschutz keine erhöhten Messwerte fest. Zwei Mitarbeiter der Bank wurden vom Rettungsdienst versorgt, sie wurden nicht verletzt.

