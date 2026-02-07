PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn

Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Mit seinem Pkw war am Freitagmorgen ein 22-Jähriger von Raumbach in Richtung Meisenheim unterwegs. Nach einer starken Rechtskurve endete die Fahrt im angrenzenden Feld.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beschleunigte der 22-Jährige im Kurvenausgang zu stark. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit brach das Heck des Fahrzeuges auf der nassen Fahrbahn aus und geriet in den Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto. Der junge Mann erlitt durch das Schleudern Rückenschmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist daraufhin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen darstellt. Insbesondere bei schlechten Wetterverhältnissen, wie Regen, Schnee, Eis oder Nebel ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

